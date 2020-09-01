Минздрав рассказал, сколько детей на Кубани заразились COVID-19 и в какой форме они переболели

Краснодарский край

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Минздрав Кубани 1 сентября рассказал порталу Юга.ру, как лечат детей с подтвержденным коронавирусом

В пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края 1 сентября порталу Юга.ру рассказали, что по данным на 28 августа в регионе COVID-19 диагностировали у 770 детей. К 1 сентября их число увеличилось до 781, сообщил оперштаб края.

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Дети получают медицинскую помощь амбулаторно, а при необходимости их госпитализируют в больницы, сообщил минздрав. По данным ведомства, все врачи, которые лечат детей, прошли курсы повышения квалификации по инфекционной патологии.

Кроме того, в ответе на запрос портала Юга.ру ведомство сообщило, что среди детей в регионе не зафиксировали ни одной смерти. Также для их лечения не использовали аппараты ИВЛ и ЭКМО. Заболевание у детей протекало в легкой и среднетяжелой форме.

По данным минздрава, никто из медработников, работающих с детьми, не заразился COVID-19. Так как заболеваемость среди несовершеннолетних считается невысокой, сейчас нет необходимости в развертывании дополнительных коек. Вакцинация для детей пока что не планируется, потому что для этого отсутствуют показания.

Напомним, китайские педиатры в середине июня опубликовали исследование, посвященное симптомам коронавируса у детей.

Дети Здравоохранение Коронавирус Министерство здравоохранения РФ

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