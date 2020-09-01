Роспотребнадзор объяснил, повлияет ли пандемия коронавируса на график школьных каникул
В Роспотребнадзоре 1 сентября рассказали, какой будет график школьных каникул в новом учебном году
Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса школы перешли на свободное посещение. Весенние каникулы у детей продлили до трех недель, после чего образовательные учреждения перевели на дистанционный формат обучения. Последний звонок для выпускников также прошел онлайн.
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Однако в конце июля Минпросвещения решило, что новый учебный год в школах начнется как обычно. Юга.ру писали, как будут проводиться занятия и какие санитарно-эпидемиологические меры придется соблюдать ученикам и преподавателям.
В частности, школьникам на входе будут измерять температуру, запретят взрослым посещать школы, работников столовой и техперсонал обяжут носить маски, а уроки сделают короче.
1 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили ТАСС, что каникулы у школьников будут проходить по обычному, ранее запланированному графику.
«Каникулы будут по тем графикам, которые школы планировали ранее. Это могут быть и так называемые модульные каникулы, и по четвертям», — уточнили в ведомстве.
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Как напомнил RT, ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 сентября новый учебный года начнется очно как для школьников, так и для студентов.