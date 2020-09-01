Роспотребнадзор объяснил, повлияет ли пандемия коронавируса на график школьных каникул

В Роспотребнадзоре 1 сентября рассказали, какой будет график школьных каникул в новом учебном году

Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса школы перешли на свободное посещение. Весенние каникулы у детей продлили до трех недель, после чего образовательные учреждения перевели на дистанционный формат обучения. Последний звонок для выпускников также прошел онлайн.

Однако в конце июля Минпросвещения решило, что новый учебный год в школах начнется как обычно. Юга.ру писали, как будут проводиться занятия и какие санитарно-эпидемиологические меры придется соблюдать ученикам и преподавателям.

В частности, школьникам на входе будут измерять температуру, запретят взрослым посещать школы, работников столовой и техперсонал обяжут носить маски, а уроки сделают короче.

1 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили ТАСС, что каникулы у школьников будут проходить по обычному, ранее запланированному графику. «Каникулы будут по тем графикам, которые школы планировали ранее. Это могут быть и так называемые модульные каникулы, и по четвертям», — уточнили в ведомстве.

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