Линейка в краснодарской школе, которая набрала 32 первых класса

В этом году из-за пандемии коронавируса первые звонки в школах Кубани прозвенели только для первоклассников и выпускников, которые в 2021 году окончат 9 и 11 классы. Всего 1 сентября в крае за парты сели 680 тыс. школьников, из них 76 тыс. — первоклассники.

Школы Краснодара приняли более 160 тыс. детей и подростков, а 18,5 тыс. ребят пошли учиться впервые. Больше всего первых классов сформировали в школе № 71 на улице Карякина, 8, филиал которой в прошлом году открылся на улице Байбакова. Всего в СОШ № 71 будут учиться около 7 тыс. учеников, в том числе 1 тыс. 23 первоклашки — это 32 класса.

В администрации Краснодара уточнили, что в здании школы на Карякина первым классам присвоили буквы от «А» до «М», а в школе на Байбакова — от «А2» до «Ф2».

О том, как будут проходить занятия в кубанских школах в учебном году во время пандемии коронавируса, можно прочитать здесь.