«Самый страшный город из южных, прости меня, господи». Иван Охлобыстин высказался о Новороссийске

Краснодарский край

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Актер и телеведущий Иван Охлобыстин в конце августа рассказал, почему ему не нравится Новороссийск

На съемках проекта «Золото Геленджика» Охлобыстин назвал город-герой Новороссийск самым страшным на юге России. Об этом 31 августа написала «Лента.ру».

«Новороссийск вообще странное место. Там цементный завод, там никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня, господи», — заявил Охлобыстин.

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Он также вспомнил свое детство в пионерском лагере в Новороссийске. По его словам, это время было адом.

«Нас выводили на Малую Землю, в жару, в пыли, читали длинную лекцию про мужчину с бровями — Брежнева. Нам было тяжело, и мы хотели скорее вернуться назад, так как нам обещали мороженое», — поделился воспоминаниями актер.

В то же время Охлобыстин положительно отозвался о Геленджике и Кабардинке. По его словам, в этих местах есть чем насладиться, уточнил телеканал «360».

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Ранее Юга.ру писали, что в 2016 году Новороссийск попал в рейтинг городов с самыми загруженными дорогами, а в 2017 году поликлинику Новороссийска включили в топ-5 рейтинга проблемных медучреждений России. Однако, по мнению блогера-урбаниста Ильи Варламова, Новороссийск занимает 24 место в рейтинге лучших городов России для жизни.

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