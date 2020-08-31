Актер и телеведущий Иван Охлобыстин в конце августа рассказал, почему ему не нравится Новороссийск

На съемках проекта «Золото Геленджика» Охлобыстин назвал город-герой Новороссийск самым страшным на юге России. Об этом 31 августа написала «Лента.ру» .

«Новороссийск вообще странное место. Там цементный завод, там никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня, господи», — заявил Охлобыстин.

Он также вспомнил свое детство в пионерском лагере в Новороссийске. По его словам, это время было адом.

«Нас выводили на Малую Землю, в жару, в пыли, читали длинную лекцию про мужчину с бровями — Брежнева. Нам было тяжело, и мы хотели скорее вернуться назад, так как нам обещали мороженое», — поделился воспоминаниями актер.