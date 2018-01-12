Поликлиника Новороссийска попала в топ-5 рейтинга проблемных медучреждений России

Портал «Доступная медицина» подготовил статистику за 2017 год по самым частым жалобам пациентов, проблемным регионам и медучреждениям России

В период с 1 января по 19 декабря прошлого года поступило 3 тыс. 916 жалоб на доступность бесплатной медицины, сообщает «Колокол России».

Рейтинг регионов возглавила Москва (358 жалоб), следом идут Московская область (192) и Санкт-Петербург (159). В топ-10 попали Краснодарский край (133), Свердловская область (111), Самарская область (104), Новосибирская область (100), Башкортостан и Татарстан (по 77), а также Челябинск (71).

Самым проблемным медучреждением России стала Выборгская межрайонная больница, получившая девять жалоб за год. Городская поликлиника Новороссийска № 5 получила семь жалоб и заняла пятое место рейтинга. На седьмом месте оказалась Ставропольская краевая клиническая больница, на которую жаловались шесть раз. В десятку антирейтинга попали медучреждения Тверской, Рязанской, Самарской, Калининградской и Новосибирской областей, а также Санкт-Петербурга.

Чаще всего пациенты жаловались на длинные очереди (1 тыс. 49 жалоб), трудность записаться на прием (412), отказ поликлиники в обслуживании (315), грубость сотрудников (266), невозможно дозвониться до поликлиники (106), долгое время ожидания бригады скорой помощи или ее неявка (99), неназначение на анализ или процедуру (98), отказ класть в больницу (95), отсутствие льготного лекарства, указанного в рецепте (84) и отсутствие лекарства (79), потеря медицинских документов (52) и невозможность дозвониться до больницы (21).