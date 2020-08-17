Проректор по научной работе Екатеринодарской духовной семинарии Марина Шахбазян написала в своем аккаунте в Facebook, что в тяжелом состоянии также находится сестра покойного митрополита.

Отпевание владыки Исидора прошло 10 августа в Екатерининском кафедральном соборе после Божественной литургии. Проститься с митрополитом все желающие могли до 16 августа.

Напомним, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Николай Кириченко) скончался 8 августа в возрасте 79 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Временным управляющим Екатеринодарской епархии был назначен митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.