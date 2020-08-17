На девятый день после смерти главы Кубанской митрополии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался его младший брат

Краснодарский край

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17 августа скончался личный секретарь и младший брат митрополита Кубанского Исидора протоиерей Владимир Кириченко

Напомним, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Николай Кириченко) скончался 8 августа в возрасте 79 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Временным управляющим Екатеринодарской епархии был назначен митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

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Отпевание владыки Исидора прошло 10 августа в Екатерининском кафедральном соборе после Божественной литургии. Проститься с митрополитом все желающие могли до 16 августа.

17 августа в пресс-службе Кубанской епархии сообщили, что «в результате осложнений после тяжелой болезни» скончался личный секретарь и младший брат владыки Исидора 76-летний протоиерей Владимир Кириченко.

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Проректор по научной работе Екатеринодарской духовной семинарии Марина Шахбазян написала в своем аккаунте в Facebook, что в тяжелом состоянии также находится сестра покойного митрополита.

Коронавирус митрополит исидор Православие Религия РПЦ смерть

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