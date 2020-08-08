После смерти митрополита Исидора в Екатеринодарской епархии назначили временного управляющего

Как писали Юга.ру, 8 августа на 80-м году жизни скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Викарий патриарха Московского и всея Руси, епископ Зеленоградский Савва, сообщил, что Исидор умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Отпевание митрополита совершит митрополит Воскресенский Дионисий. Дата и время похорон уточняется.

После в пресс-службе Кубанской митрополии сообщили, что временным управляющим Екатеринодарской епархии назначен митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

О митрополите Кирилле

Леонид Покровский родился 5 августа 1963 года в городе Миассе Челябинской области. С 1984 по 1988 годы обучался в Московской духовной семинарии. В 1989 пострижен в монашество с именем Кирилл.

Главой Ставропольской митрополии был назначен 7 июня 2012 года, а 18 июля — возведен в сан митрополита.