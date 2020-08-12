После тяжелой болезни умер 62-летний клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии Александр Чесноков

Краснодарский край

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12 августа в Кубанской митрополии сообщили о смерти протоиерея Александра Чеснокова

Клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Александр Чесноков скончался от тяжелой болезни в 4:00 12 августа. Ему было 62 года, отметили в пресс-службе Кубанской митрополии.

Ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии, иерей храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» Вячеслав Клименко на вопрос портала Юга.ру о том, может ли смерть быть связана с коронавирусом, сообщил, что «последний год батюшка много болел». По его словам, причиной могло стать «что угодно»:

«Я любил после больницы пить с ним чай и беседовать на душеполезные темы. Об отце Александре остались теплые воспоминания».

Протоиерей Александр Чесноков родился в 1959 году в Тбилиси, имел пять детей. Был преподавателем Московской духовной академии, получил ученую степень кандидата богословия. Служил в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Напомним, 8 августа скончался глава Кубанской митрополии Исидор. В РПЦ сообщали, что он умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Коронавирус Православие Религия РПЦ

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