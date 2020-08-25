24 августа скончалась старшая сестра митрополита Кубанского Исидора

Напомним, 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 79-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Николай Кириченко). На девятый день после кончины владыки Исидора «в результате осложнений после тяжелой болезни» скончался его младший брат, 76-летний протоиерей Владимир Кириченко. Тогда же проректор по научной работе Екатеринодарской духовной семинарии Марина Шахбазян написала в своем фейсбуке, что сестра покойного митрополита тоже находится в тяжелом состоянии.

Накануне, 24 августа, в пресс-службе Кубанской митрополии сообщили, что монахиня Мария (Кириченко), старшая сестра митрополита Исидора, скончалась в возрасте 90 лет. Погребение монахини пройдет 26 августа в краснодарском храме преподобного Илии Муромского после Божественной литургии. Богослужение начнется в 7:30. Временно управляющий Екатеринодарской епархией митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл выразил соболезнования родным и близким монахини.