Умерла сестра главы Кубанской митрополии. Ранее от коронавируса скончался сам владыка и его младший брат

Краснодарский край

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24 августа скончалась старшая сестра митрополита Кубанского Исидора

Напомним, 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 79-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Николай Кириченко).

На девятый день после кончины владыки Исидора «в результате осложнений после тяжелой болезни» скончался его младший брат, 76-летний протоиерей Владимир Кириченко. Тогда же проректор по научной работе Екатеринодарской духовной семинарии Марина Шахбазян написала в своем фейсбуке, что сестра покойного митрополита тоже находится в тяжелом состоянии.

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Накануне, 24 августа, в пресс-службе Кубанской митрополии сообщили, что монахиня Мария (Кириченко), старшая сестра митрополита Исидора, скончалась в возрасте 90 лет.

Погребение монахини пройдет 26 августа в краснодарском храме преподобного Илии Муромского после Божественной литургии. Богослужение начнется в 7:30.

Временно управляющий Екатеринодарской епархией митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл выразил соболезнования родным и близким монахини.

Это не все потери, которые понесла Кубанская епархия в августе. Также от коронавируса 18-го числа скончался клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Александр Пантелеев в возрасте 69 лет, а за шесть дней до этого умер 62-летний клирик епархии протоиерей Александр Чесноков, его причина смерти неизвестна.

Коронавирус митрополит исидор Православие Религия РПЦ смерть

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