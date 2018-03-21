Руководителя заповедника «Утриш» оштрафовали за то, что не взыскал с виновного ущерб от пожара

Анапский городской суд привлек к административной ответственности руководителя ФГБУ «Государственный природный заповедник "Утриш"»

В ходе проверки Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры было установлено, что должностные лица заповедника не проводят работу по взысканию с виновного лица ущерба, причиненного заповеднику лесным пожаром.

«Прокурор внес представление, требования которого учреждением исполнены не в полном объеме, о времени и месте рассмотрении акта прокурорского реагирования прокурор надлежащим образом не уведомлялся. По данному факту в отношении и.о. директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (Неисполнение законных требований прокурора)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По решению суда руководителя заповедника оштрафовали. Сейчас учреждение в судебном порядке принимает меры по возмещению вреда.

Как сообщали Юга.ру, последний крупный пожар произошел в заповеднике в августе 2017 года. Тогда на территории заповедника разбился вертолет Robinson-66. Воздушное судно сгорело, пилот погиб. В заповеднике из-за возгорания вертолета начался пожар. Общий ущерб, причиненный компании — владельцу вертолета (ООО «Блэквуд Шиппинг») и заповеднику, превысил 44 млн рублей. Заказчиком полета было ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо».