130 гектаров на 117 млн рублей. На Кубани третьи сутки бушует природный пожар

Краснодарский край

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Добровольные пожарные Кубани рассказали, что в Калининском районе с 25 августа пытаются потушить природный пожар

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Зарево от пожара на хуторе Могукоровка заметили около 20:00 25 августа с крыши базы добровольных спасателей в Приморско-Ахтарском районе. После этого отряд выехал на разведку, вызвал МЧС и начал тушить огонь.

По данным добровольных пожарных, горели трава и тростник в пойме реки Кирпили. Пожарным удалось остановить открытый огонь, однако он успел уйти в заторфованную почву, которую практически невозможно потушить без доступа к водоему. Администрация Куйбышевского сельского поселения в 3:00 предоставила отряду цистерну воды, но и это не помогло. Пожар продолжается.

«Пожар действует до сих пор, и мы до сих пор там. Группы сменяют друг друга, уезжая на базу поспать. Мы постоянно общаемся со службами и местными жителями и стараемся держать всех в курсе событий», — рассказали порталу Юга.ру «Добровольные пожарные Кубани».

По словам спасателей, чтобы локализовать возгорание, нужны дополнительные силы.

«Пожар действует уже третьи сутки, хутор Могукоровка в плотном дыму. Если сменится ветер, в дыму окажется и станица Степная. На пожаре сейчас работают МЧС и мы, "Добровольные пожарные Кубани"», — добавили спасатели.

По подсчетам отряда, площадь выгоревшей территории составляет 130 га. Экономический ущерб, нанесенный пожаром, — 117 млн рублей.

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Днем 28 августа неизвестные вызвали на место пожара участкового полиции.

«На нас вызвали участкового. В Могукоровке считают, что это мы поджигаем плавни все это время»,написали добровольцы на своей странице во «ВКонтакте».

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по оперативному реагированию Андрей Потахов 28 августа рассказал, что сообщение о горении камыша в районе хутора Могукоровка поступило спасателям 27 августа. Его ликвидировали, так как оно находилось рядом с береговой линией. Сотрудники МЧС провели проверку и установили, что угрозы населенным пунктам нет.

Однако 28 августа в 13:39 поступило повторное сообщение о горении камыша на площади 300 кв. метров. Спасатели контролируют обстановку, угрозы распространения пожара нет.

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«Добровольные пожарные Кубани» — это общественное объединение, которое занимается проблемами природных пожаров в ЮФО. Ведет три направления деятельности: лесовосстановление, просвещение, тушение природных пожаров. Сейчас объединение насчитывает 40 добровольцев.

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