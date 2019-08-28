130 гектаров на 117 млн рублей. На Кубани третьи сутки бушует природный пожар

Зарево от пожара на хуторе Могукоровка заметили около 20:00 25 августа с крыши базы добровольных спасателей в Приморско-Ахтарском районе. После этого отряд выехал на разведку, вызвал МЧС и начал тушить огонь.

По данным добровольных пожарных, горели трава и тростник в пойме реки Кирпили. Пожарным удалось остановить открытый огонь, однако он успел уйти в заторфованную почву, которую практически невозможно потушить без доступа к водоему. Администрация Куйбышевского сельского поселения в 3:00 предоставила отряду цистерну воды, но и это не помогло. Пожар продолжается.

«Пожар действует до сих пор, и мы до сих пор там. Группы сменяют друг друга, уезжая на базу поспать. Мы постоянно общаемся со службами и местными жителями и стараемся держать всех в курсе событий», — рассказали порталу Юга.ру «Добровольные пожарные Кубани».