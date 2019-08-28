130 гектаров на 117 млн рублей. На Кубани третьи сутки бушует природный пожар
Добровольные пожарные Кубани рассказали, что в Калининском районе с 25 августа пытаются потушить природный пожар
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Зарево от пожара на хуторе Могукоровка заметили около 20:00 25 августа с крыши базы добровольных спасателей в Приморско-Ахтарском районе. После этого отряд выехал на разведку, вызвал МЧС и начал тушить огонь.
По данным добровольных пожарных, горели трава и тростник в пойме реки Кирпили. Пожарным удалось остановить открытый огонь, однако он успел уйти в заторфованную почву, которую практически невозможно потушить без доступа к водоему. Администрация Куйбышевского сельского поселения в 3:00 предоставила отряду цистерну воды, но и это не помогло. Пожар продолжается.
«Пожар действует до сих пор, и мы до сих пор там. Группы сменяют друг друга, уезжая на базу поспать. Мы постоянно общаемся со службами и местными жителями и стараемся держать всех в курсе событий», — рассказали порталу Юга.ру «Добровольные пожарные Кубани».
По словам спасателей, чтобы локализовать возгорание, нужны дополнительные силы.
«Пожар действует уже третьи сутки, хутор Могукоровка в плотном дыму. Если сменится ветер, в дыму окажется и станица Степная. На пожаре сейчас работают МЧС и мы, "Добровольные пожарные Кубани"», — добавили спасатели.
По подсчетам отряда, площадь выгоревшей территории составляет 130 га. Экономический ущерб, нанесенный пожаром, — 117 млн рублей.
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Днем 28 августа неизвестные вызвали на место пожара участкового полиции.
«На нас вызвали участкового. В Могукоровке считают, что это мы поджигаем плавни все это время», — написали добровольцы на своей странице во «ВКонтакте».
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по оперативному реагированию Андрей Потахов 28 августа рассказал, что сообщение о горении камыша в районе хутора Могукоровка поступило спасателям 27 августа. Его ликвидировали, так как оно находилось рядом с береговой линией. Сотрудники МЧС провели проверку и установили, что угрозы населенным пунктам нет.
Однако 28 августа в 13:39 поступило повторное сообщение о горении камыша на площади 300 кв. метров. Спасатели контролируют обстановку, угрозы распространения пожара нет.
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«Добровольные пожарные Кубани» — это общественное объединение, которое занимается проблемами природных пожаров в ЮФО. Ведет три направления деятельности: лесовосстановление, просвещение, тушение природных пожаров. Сейчас объединение насчитывает 40 добровольцев.
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