За неделю в Краснодаре завели 14 дел за нарушение режима повышенной готовности

Напомним, в Краснодарском крае режим повышенной готовности действует с 15 марта. Его ввели после того, как в мире объявили пандемию коронавируса. Режим продлевали, последний раз это произошло 18 августа. Тогда губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о том, что он будет действовать до 3 сентября.

Режим предполагает ограничения в различных сферах деятельности: например, все еще не работают кинотеатры, запрещены мероприятия с количеством участников свыше 100 человек. Тем не менее, на прошлой неделе обнаружилось, что в одном из заведений Краснодара провели концерт. 22 августа в The Rock Bar выступила местная группа «Беспризорники». Информацию о нарушении в итоге передали в полицию.