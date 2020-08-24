За неделю в Краснодаре завели 14 дел за нарушение режима повышенной готовности
В Краснодаре в конце августа выявили нарушителей режима ограничений, введенного из-за коронавируса
Напомним, в Краснодарском крае режим повышенной готовности действует с 15 марта. Его ввели после того, как в мире объявили пандемию коронавируса. Режим продлевали, последний раз это произошло 18 августа. Тогда губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о том, что он будет действовать до 3 сентября.
Режим предполагает ограничения в различных сферах деятельности: например, все еще не работают кинотеатры, запрещены мероприятия с количеством участников свыше 100 человек. Тем не менее, на прошлой неделе обнаружилось, что в одном из заведений Краснодара провели концерт. 22 августа в The Rock Bar выступила местная группа «Беспризорники». Информацию о нарушении в итоге передали в полицию.
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24 августа меры по соблюдению режима повышенной готовности обсудили на планерке в мэрии города. По данным пресс-службы администрации, с 23 июля по 23 августа власти проверили более 10 тыс. объектов потребительской сферы. Выявили 924 нарушения ограничительных мероприятий, составили 28 протоколов по ст. 20.6 КоАП РФ (Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Из них 13 были оформлены на юридические лица.
При этом за прошлую неделю составили 14 протоколов по той же статье — восемь на физических и еще шесть на юридических лиц.
«За выходные специалистами управления торговли и бытового обслуживания совместно со специалистами внутригородских округов проводился анализ соблюдения режима торговли в условиях повышенной готовности предприятиями общественного питания в ночное время. Обследовано 129 предприятий, выявлено семь нарушений работы режима после 24 часов», — заключил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Сергей Табеньков.
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