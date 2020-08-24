Уроки сократят, а справки об эпидокружении будут требовать не у всех учеников. Что известно о занятиях в Краснодаре в новом учебном году
24 августа стало известно, как будут проходить школьные занятия в Краснодаре после 1 сентября
Работу образовательных учреждений в новом учебном году обсудили 24 августа в администрации Краснодара. Согласно требованиям, в школах примут следующие правила:
- в учреждениях будут действовать все входы, включая запасные. На них организуют обработку рук и проверку температуры;
- уборку будут проводить между сменами и на больших переменах. Предполагается, что будут дезинфицировать все поверхности, а в основных помещениях поставят дозаторы с антисептиком;
- предусмотрена дезинфекция воздуха рециркуляторами. Как сообщает пресс-служба мэрии, они уже закуплены для всех школ;
- каждый класс будет учиться в отдельном, закрепленным за ним кабинетом. С учетом загруженности школ будут использовать залы и библиотеки в качестве кабинетов;
- перемены между сменами увеличат до 30 минут, а уроки сократят до 35 минут. Тем самым увеличатся перемены для питания и дезинфекционных мероприятий;
- в школах будут стремиться максимально разобщить детей. Например, в некоторых учреждениях будут использовать разные расписания звонков для начальной, основной и средней школ;
- весь персонал школы будет обеспечен масками и перчатками, ходить в них обяжут сотрудников столовой, техперсонал и обслуживающий персонал школы. На уроках дети и учителя могут быть без средств индивидуальной защиты, однако право ношения маски остается за каждым учеником.
Также в мэрии рассказали, что в школах отменят межпараллельные и межклассовые мероприятия.
«Единственное разрешение, которое мы получили постановлением губернатора и оно согласовано с Роспотребнадзором — это праздничные линейки, которые пройдут для 1, 9 и 11 классов. Я хотел бы попросить родителей при проведении этих торжественных мероприятий находиться в масках. Дети могут находиться без масок. И если нет острой необходимости — ограничить свой приход в образовательное учреждение», — добавил директор департамента образования Алексей Некрасов.
Некрасов отметил, что после окончания линейки и как минимум первые полгода родителей не будут допускать в здание школы.
Также в министерстве образования и науки Краснодарского края сообщили сегодня, что справка об эпидокружении потребуется не всем ученикам:
«Заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной организации необходимо только детям, перенесшим заболевание, и в случаях, если ребенок был в контакте с больным инфекционным заболеванием, в том числе коронавирусной инфекцией. Остальным школьникам справка об эпидемиологическом окружении не понадобится».
В случае возникновения вопросов по организации учебного процесса можно позвонить по телефону 8 (861) 298-25-97.
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