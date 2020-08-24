Уроки сократят, а справки об эпидокружении будут требовать не у всех учеников. Что известно о занятиях в Краснодаре в новом учебном году

24 августа стало известно, как будут проходить школьные занятия в Краснодаре после 1 сентября

Работу образовательных учреждений в новом учебном году обсудили 24 августа в администрации Краснодара. Согласно требованиям, в школах примут следующие правила:

Также в мэрии рассказали, что в школах отменят межпараллельные и межклассовые мероприятия.

«Единственное разрешение, которое мы получили постановлением губернатора и оно согласовано с Роспотребнадзором — это праздничные линейки, которые пройдут для 1, 9 и 11 классов. Я хотел бы попросить родителей при проведении этих торжественных мероприятий находиться в масках. Дети могут находиться без масок. И если нет острой необходимости — ограничить свой приход в образовательное учреждение», — добавил директор департамента образования Алексей Некрасов.

Некрасов отметил, что после окончания линейки и как минимум первые полгода родителей не будут допускать в здание школы.