Администрация Краснодара провела беседу с владельцем бара из-за концерта «Беспризорников» во время коронавирусных ограничений

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 24 августа прокомментировали концерт группы «Беспризорники» на сцене The Rock Bar

В паблике «Типичный Краснодар» 22 августа опубликовали нарезку из видео, снятых ночью в баре The Rock Bar. На кадрах запечатлен концерт местной группы «Беспризорники», хотя на Кубани продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса, а массовые мероприятия остаются под запретом.

На городской планерке, которая состоялась 24 августа в администрации Краснодара, прокомментировали ситуацию с концертом в баре.

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Начальник управления торговли и бытового обслуживания Сергей Тебеньков сообщил, что в Краснодаре «активизировалась» деятельность по проведению концертов в клубах, однако «практически все» они стоят на учете. Касательно концерта «Беспризорников» в «Рок-баре» информация подтвердилась и была передана в УМВД Краснодара для принятия мер административного характера.

«Проведена беседа с руководителем данного предприятия. Назначенный на 25 число концерт был отменен. Другие концерты, 28 и 29 числа, скорей всего, также будут отменены — по крайней мере, со слов руководителя предприятия», — рассказал Тебеньков.

Отметим, что согласно расписанию мероприятий в соцсетях The Rock Bar, концерты в ночном клубе стали регулярно проводиться с конца июня.

Как писали Юга.ру, в Сочи 25 июля певец Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, выступил в заведении «Виноград». После этого ресторан закрыли  на два месяца за игнорирование требований Роспотребнадзора.

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