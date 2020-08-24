Власти России собираются открыть авиасообщение еще с 7 странами — СМИ

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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24 августа СМИ сообщили о том, что Россия может возобновить авиасообщение еще с семью странами

Напомним, в марте Россия и другие страны начали закрывать границы из-за пандемии коронавируса. Позже российские власти ограничили въезд иностранцев в страну до 1 мая, а после продлили эту меру на неопределенный срок. С 8 июня гражданам России разрешили выезжать из страны на учебу, работу или для ухода за родными.

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Частично Россия открыла границы 1 августа. С этого дня частично возобновилось авиасообщение с Турцией — россияне снова смогли летать в Анкару и Стамбул, а также с Великобиранией и Танзанией. Кроме того, Россия открыла границы с Абхазией. А с 10 августа граждане РФ также могут летать в турецкие Бодрум, Анталью и Даламан.

24 августа «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах сообщили, что на этой неделе российские власти могут объявить новый список стран, которые откроются для граждан РФ. По информации журналистов, это Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).

Отмечается, что скорее всего, страны откроют для ограниченного круга пассажиров. В Росавиации отказались комментировать информацию, а представитель вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет федеральный оперштаб, заявил, что на данный момент новых решений по возобновлению международного авиасообщения нет.

Как писали Юга.ру, 4 августа власти Черногории признали Россию эпидемиологически безопасной страной и разрешили ее гражданам въезд, а 21 августа гланицы для россиян открыли власти Киргизии. Также ранее появлялась информация, что открыть сообщение с Россией собираются Польша и Грузия, напомнил RT.

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