Россия 1 августа открывает границы с Абхазией, а Абхазия — пока нет

Напомним, Россия во второй половине марта полностью закрыла границы из-за коронавируса. В августе в стране начали возобновлять международное авиасообщение: в частности, из России начнут летать рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию.

31 июля федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что с 1 августа откроется государственная граница с Абхазией. Как пишет RT, при решении учитывалось заключение Роспотребнадзора и Минздрава по эпидобстановке и готовности объектов в Абхазии к приему туристов.

Позже пресс-секретарь президента Абхазии Марианна Квициния добавила, что «детали, механизмы и условия реализации» открытия российско-абхазской границы пока обсуждаются, сообщает ТАСС. А президент республики Аслан Бжания сказал, что Абхазия со своей стороны готова открыть границу в ближайшие дни при принятии соответствующего решения в России, но конкретную дату называть пока рано.

Как писали Юга.ру, еще несколько дней назад Абхазия продлевала режим ограничений в стране, включая закрытые границы, до 4 августа.