Киргизия разрешила въезд гражданам России

Напомним, 1 августа в России частично возобновили международное авиасообщение. Рейсы начали летать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Тогда же страна открыла границы с Абхазией, после чего власти республики обеспокоились количеством прибывающих туристов и заявили, что в больницах может не хватить коек.

4 августа власти Черногории признали Россию эпидемиологически безопасной страной и разрешили ее гражданам въезд.

21 августа штаб в Киргизии штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что открывает границы для ряда стран. В перечень государств, чьи граждане могут въехать в республику, вошли Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Грузия, Туркменистан, а также некоторые другие государства. Это страны, где, по мнению властей Киргизии, наблюдается стабилизация эпидобстановки, пишет RT.