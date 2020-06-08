В России разрешили выезжать за границу на учебу, работу или для ухода за родными
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал в июне документ, частично открывающий границы России
Как писали Юга.ру, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. С 16 марта Россия закрыла авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией, Швейцарией, а также Беларусью. Тогда же Россия ограничила въезд иностранцев в страну до 1 мая. Позже этот запрет продлили на неопределенный срок.
8 июня прошло заседание президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Во время него Михаил Мишустин сообщил, что наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом и что шестые сутки подряд прирост заболеваемости не превышает 2%. Он добавил, что поступает много обращений от граждан по вопросу открытия границ, поэтому в Правительстве решили изменить ограничения.
«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу», — цитирует его RT.
Премьер-министра отметил, что разрешат выехать и тем, кто собирается пройти лечение за рубежом.
Мишустин заявил, что аналогичные меры будут действовать и в отношении людей, которые хотят въехать в Россию. Иностранцы будут иметь возможность приехать для получения медицинской помощи, а также — однократно — для ухода за близкими родственниками, опекунами или попечителями.
В этот же день распоряжение опубликовали на сайте Правительства. Согласно ему, и россияне, и иностранные граждане должны будут предъявлять документы для подтверждения целей поездки.
Все материалы по теме: