Водители маршруток подрались в Сочи возле российско-абхазской границы

Напомним, граница Абхазии и России была открыта 1 августа. Спустя два дня власти Абхазии сообщили, что обеспокоены количеством прибывающих туристов, а в больницах может не хватить коек в случае распространения коронавируса. При этом с 7 августа также возобновилось железнодорожное сообщение между странами. Уже на следующий день в республике зафиксировали первый случай COVID-19 среди туристов. Однако власти Абхазии заявили, что не собираются снова закрывать границы из-за коронавируса.

Вечером 22 августа неподалеку от границы России и Абхазии произошла потасовка между водителями маршруток. Видео драки появилось в соцсетях. Что стало причиной конфликта, неизвестно.