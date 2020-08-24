Водители маршруток подрались в Сочи возле российско-абхазской границы

Абхазия, Краснодарский край

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Рядом с российско-абхазской границей в конце августа подрались водители маршрутных такси

Напомним, граница Абхазии и России была открыта 1 августа. Спустя два дня власти Абхазии сообщили, что обеспокоены количеством прибывающих туристов, а в больницах может не хватить коек в случае распространения коронавируса. При этом с 7 августа также возобновилось железнодорожное сообщение между странами. Уже на следующий день в республике зафиксировали первый случай COVID-19 среди туристов. Однако власти Абхазии заявили, что не собираются снова закрывать границы из-за коронавируса.

Вечером 22 августа неподалеку от границы России и Абхазии произошла потасовка между водителями маршруток. Видео драки появилось в соцсетях. Что стало причиной конфликта, неизвестно. 

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СМИ сообщили, что драка случилась в Сочи, на территории автомобильного пункта пропуска «Адлер». В таможне эту информацию порталу Юга.ру опровергли. 

«В пункте пропуска ничего подобного не происходило», — сообщил представитель ведомства.

В пресс-службе УВД по Сочи порталу Юга.ру уточнили, что драка произошла не на российской стороне, а на территории Абхазии.

«Насколько нам известно, сейчас данным инцидентом занимаются правоохранительные органы сопредельной республики», — рассказал источник в полиции Сочи.

Конфликты между водителями в Сочи — не редкость. Ранее Юга.ру рассказывали, что в центре курорта таксист избил водителя рейсового автобуса.

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