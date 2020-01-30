В центре Сочи таксист избил водителя рейсового автобуса

Драка произошла 28 января на Привокзальной площади курорта. В инстаграме департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи рассказали, что водитель легкового автомобиля заехал под шлагбаум на закрытую территорию ж/д вокзала Сочи, припарковался на остановке и пытался спустить колеса рейсового автобуса маршрута № 13. После этого мужчина несколько раз ударил водителя общественного транспорта по лицу.

В департаменте уточнили, что из-за потасовки было сорвано несколько рейсов на маршруте. Предприятие автотранспорта подало заявление в полицию. Водителю провели медицинское освидетельствование побоев, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью.

Накануне Юга.ру рассказывали, как в Сочи водитель автобуса погнался за «зайцем» и подрался с ним.