В центре Сочи таксист избил водителя рейсового автобуса
В центре Сочи 28 января таксист напал на водителя рейсового автобуса №13
Драка произошла 28 января на Привокзальной площади курорта. В инстаграме департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи рассказали, что водитель легкового автомобиля заехал под шлагбаум на закрытую территорию ж/д вокзала Сочи, припарковался на остановке и пытался спустить колеса рейсового автобуса маршрута № 13. После этого мужчина несколько раз ударил водителя общественного транспорта по лицу.
В департаменте уточнили, что из-за потасовки было сорвано несколько рейсов на маршруте. Предприятие автотранспорта подало заявление в полицию. Водителю провели медицинское освидетельствование побоев, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью.
Накануне Юга.ру рассказывали, как в Сочи водитель автобуса погнался за «зайцем» и подрался с ним.
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В центре курорта был избит водитель автобуса ⠀ Вопиющий инцидент произошёл вчера на привокзальной площади города Сочи. ⠀ Водитель легкового автомобиля, заехав под шлагбаум на закрытую территорию ж/д вокзала Сочи и припарковавшись на остановке, пытался спустить колёса рейсового автобуса маршрута №13. Затем неожиданно нанес несколько ударов по лицу водителю этого автобуса. ⠀ Из-за данного проишествия было сорвано несколько рейсов на маршруте. ⠀ Автотранспортным предприятием подано заявление в полицию. В рамках доследственой проверки проведено медицинское освидетельствование побоев для предоставления заключения о тяжести причинённого вреда и характере нанесенных побоев. Теперь оценку действиям водителя легкого автомобиля будут давать компетентные органы. Также расследование данного инцидента находится под личным контролем директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Ирины Горбачевой. Фото: @transport_sochi
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