В центре Сочи таксист избил водителя рейсового автобуса

В центре курорта был избит водитель автобуса ⠀ Вопиющий инцидент произошёл вчера на привокзальной площади города Сочи. ⠀ Водитель легкового автомобиля, заехав под шлагбаум на закрытую территорию ж/д вокзала Сочи и припарковавшись на остановке, пытался спустить колёса рейсового автобуса маршрута №13. Затем неожиданно нанес несколько ударов по лицу водителю этого автобуса. ⠀ Из-за данного проишествия было сорвано несколько рейсов на маршруте. ⠀ Автотранспортным предприятием подано заявление в полицию. В рамках доследственой проверки проведено медицинское освидетельствование побоев для предоставления заключения о тяжести причинённого вреда и характере нанесенных побоев. Теперь оценку действиям водителя легкого автомобиля будут давать компетентные органы. Также расследование данного инцидента находится под личным контролем директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Ирины Горбачевой. Фото: @transport_sochi