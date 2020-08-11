Власти Абхазии не собираются снова закрывать границы из-за коронавируса

Абхазия, Краснодарский край, Вся Россия

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Президент Абхазии 11 августа сообщил, что республика не будет закрывать границу с Россией из-за COVID-19

Напомним, граница Абхазии и России была открыта 1 августа. Спустя два дня власти Абхазии сообщили, что обеспокоены количеством прибывающих туристов, а в больницах может не хватить коек в случае распространения коронавируса. При этом с 7 августа также возобновилось железнодорожное сообщение между государствами. А 8 числа в республике зафиксировали первый случай COVID-19 среди туристов.

Президент Абхазии Аслан Бжания 11 августа дал интервью «Известиям», в котором прокомментировал ситуацию с открытием границ и российскими туристами в республике.

Бжания сообщил, что с 1 августа Абхазия приняла более 100 тыс. человек. По его словам, пандемия коронавируса «налагает на нас [власти Абхазии — Юга.ру] дополнительную ответственность за безопасность и здоровье граждан — в равной степени и наших, и Российской Федерации».

По мнению политика, несмотря на то что в республике после открытия границ увеличилось число инфицированных COVID-19, «говорить о вспышке [коронавируса], мягко говоря, избыточно». Рост больных Бжания связал с пренебрежением санитарными нормами в одной из больниц Сухума, уточнил RT.

За время пандемии в Абхазии зарегистрировали 134 носителя коронавируса. При этом 38 пациентов были выписаны с выздоровлением, а трое умерли. Сейчас в инфекционном госпитале в Гудауте лечатся 42 пациента с COVID-19.

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Помогать абхазским врачам справляться с вирусом будет группа медиков из московского медицинского университета имени Сеченова, которые прибыли в республику 9 августа. Больных с подтвержденным коронавирусом — как российских туристов, так и граждан Абхазии — направят на лечение в профильные медицинские учреждения Краснодарского края, сообщил Бжания.

Вопрос о повторном закрытии границы Абхазии «не стоит», отметил президент республики.

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