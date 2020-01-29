В Сочи водитель автобуса погнался за «зайцем» и подрался с ним
В январе в Сочи водитель автобуса погнался за пассажиром, не заплатившим за проезд, и начал его бить
Видео потасовки опубликовали в соцсетях 28 января. Инцидент произошел на улице Санаторной.
Очевидцы драки сообщили, что один из пассажиров не заплатил за проезд 26 рублей и вышел из автобуса, но водитель догнал «зайца» и начал его бить. В конце драки пассажир оторвал правое зеркало автобуса и разбил его.
«По данному факту проводится служебная проверка», — прокомментировали 29 января порталу Юга.ру в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.
Как сообщали Юга.ру, в июне 2019 года в Адлерском районе Сочи водитель автобуса отвлекся на телефон и врезался в ограждение. В аварии пострадали двое детей и двое взрослых.
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