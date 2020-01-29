В Сочи водитель автобуса погнался за «зайцем» и подрался с ним

В январе в Сочи водитель автобуса погнался за пассажиром, не заплатившим за проезд, и начал его бить

Видео потасовки опубликовали в соцсетях 28 января. Инцидент произошел на улице Санаторной. Очевидцы драки сообщили, что один из пассажиров не заплатил за проезд 26 рублей и вышел из автобуса, но водитель догнал «зайца» и начал его бить. В конце драки пассажир оторвал правое зеркало автобуса и разбил его.