В Сочи водитель автобуса погнался за «зайцем» и подрался с ним

Краснодарский край

Распечатать

В январе в Сочи водитель автобуса погнался за пассажиром, не заплатившим за проезд, и начал его бить

Читайте также:

Видео потасовки опубликовали в соцсетях 28 января. Инцидент произошел на улице Санаторной.

Очевидцы драки сообщили, что один из пассажиров не заплатил за проезд 26 рублей и вышел из автобуса, но водитель догнал «зайца» и начал его бить. В конце драки пассажир оторвал правое зеркало автобуса и разбил его.

«По данному факту проводится служебная проверка», — прокомментировали 29 января порталу Юга.ру в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2019 года в Адлерском районе Сочи водитель автобуса отвлекся на телефон и врезался в ограждение. В аварии пострадали двое детей и двое взрослых.

Автомобили Драки Общественный транспорт Происшествия Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Полицейские, задержавшие Ивана Голунова, незаконно приобрели и хранили наркотики — СК
В Сочи водитель автобуса погнался за «зайцем» и подрался с ним
В Краснодаре в парке 30-летия Победы начали сносить летнее кафе
Подозрения на коронавирус у жительницы Адыгеи не подтвердились
В Краснодаре пьяный водитель устроил ДТП на встречке
На инвестфоруме в Сочи усилят меры защиты от коронавируса

Лента новостей

Мнения

«Семь из десяти»

Московский историк и журналист оценил Краснодар, проведя в нем четыре дня

Статьи

На чем ездят и сколько получают члены нового правительства России

Подозрения на коронавирус у жительницы Адыгеи не подтвердились
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале