В Сочи водитель автобуса погнался за «зайцем» и подрался с ним

View this post on Instagram

Драка с водителем. Чел на заплатил 26 рублей за проезд на останове Санаторная. И вот.... . #дтпсочи #сочи #sochi #incident_sochi #авария #происшествия #чп #чпсочи #chpsochi #russia #architecture #nature #beautiful #архитектура #россия #адлер #сочипарк #типичныйсочи