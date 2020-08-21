В Геленджике запретили купаться в море из-за прорыва канализации. Власти отрицают загрязнение
Днем 21 августа появилась информация, что на пляже в Геленджике запретили купание из-за прорыва канализации
На ютуб-канале «Жизнь на море» появилось видео, в котором спасатель на пляже «Приморье» рассказала блогеру, что отдыхающим запрещено купаться в море из-за сброса канализации.
При этом на пляже был вывешен желтый флаг, разрешающий купание. Однако после замечания блогера флаг сняли. Сам блогер отметил, что отдыхающие не знают о происшествии, а на соседнем Лермонтовском пляже люди продолжали купаться. Спасатель, работающий там, по просьбе блогера позвонил в управление курортами и туризмом Геленджика, где ему ответили, что все в порядке.
В пресс-службе Геленджика порталу Юга.ру сообщили, что в бухте на самом деле появились пятна, однако никакого сброса канализации в море не было. По словам представителя мэрии курорта, причиной пятен стал прошедший на курорте дождь, а в море просто смыло пыль.
Об отсутствии прорыва канализации также заявили в ООО «Концессия водоснабжения — Геленджик».
Напомним, в ночь на 6 июля 2018 года на одной из канализационных станций курорта произошла авария, специалисты начали патрулирование морского берега, чтобы не допустить разлива воды из канализации в бухту. На следующий день власти отчитались о ликвидации аварии.
Однако из-за того, что Роспотребнадзор обнаружил отклонение от требований действующих нормативов, купание в море было запрещено. Запрет на купание сняли только к 15 июля.
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