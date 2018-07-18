В Геленджике новую систему очистных сооружений обещали запустить в 2021 году
В Минстрое России рассказали, когда введут в эксплуатацию очистные сооружения в Геленджике
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев 17 июля обсудили план мероприятий по строительству очистных сооружений в Геленджике, их планируют ввести в эксплуатацию уже в 2021 году.
В 2016 году был принят новый генеральный план, в котором определили развитие города до 2022 года. В курортный сезон Геленджик принимает четверть туристов Краснодарского края, очистные сооружения не справляются с потоком отдыхающих. Уже сейчас власти города были вынуждены ввести график подачи воды, это может привести к серьезным экологическим последствиям в бухте Геленджика.
«У города-курорта особая туристическая привлекательность. Поэтому особенно важно совместно наметить план действий в части формирования комфортной городской среды и дальнейшей модернизации системы ЖКХ», — цитирует ТАСС пресс-службу Якушева.
Строительство очистных сооружений производительностью 50 тыс. кубометров в сутки начнется в 2019 году. Уже представлен трехэтапный план строительства очистных сооружений канализации и глубоководного выпуска. На встрече определили генерального проектировщика объекта, проектно-сметную документацию. Получены заключения от экспертной комиссии государственной экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Как сообщали Юга.ру, на строительство очистных сооружений в июле выделили 2 млрд рублей из федерального бюджета.
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