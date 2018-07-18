В Геленджике новую систему очистных сооружений обещали запустить в 2021 году

В Минстрое России рассказали, когда введут в эксплуатацию очистные сооружения в Геленджике

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев 17 июля обсудили план мероприятий по строительству очистных сооружений в Геленджике, их планируют ввести в эксплуатацию уже в 2021 году.

В 2016 году был принят новый генеральный план, в котором определили развитие города до 2022 года. В курортный сезон Геленджик принимает четверть туристов Краснодарского края, очистные сооружения не справляются с потоком отдыхающих. Уже сейчас власти города были вынуждены ввести график подачи воды, это может привести к серьезным экологическим последствиям в бухте Геленджика.