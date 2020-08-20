Тысячи медуз выбросило на берег Азовского моря

Сообщения о медузах появились в соцсетях. В видео, опубликованных 20 августа в инстаграме «Туподар™ Краснодар», видно, как медузы значительным слоем лежат на песке и в прибрежной зоне. На некоторых кадрах очевидцы принялись чистить воду и сгребать погибших животных тяпкой. Судя по видео, медуз замечали на крымском побережье. Также порталу Юга.ру сообщали о них в Темрюкском районе Краснодарского края.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил 19 августа, что такое явление связано с теплой погодой:

«За счет очень теплой погоды и биологических процессов сейчас в Азовском море очень некомфортно — медуз очень много».