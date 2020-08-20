Тысячи медуз выбросило на берег Азовского моря
В середине августа отдыхающие заметили множество выброшенных медуз на берегу Азовского моря
Сообщения о медузах появились в соцсетях. В видео, опубликованных 20 августа в инстаграме «Туподар™ Краснодар», видно, как медузы значительным слоем лежат на песке и в прибрежной зоне. На некоторых кадрах очевидцы принялись чистить воду и сгребать погибших животных тяпкой. Судя по видео, медуз замечали на крымском побережье. Также порталу Юга.ру сообщали о них в Темрюкском районе Краснодарского края.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил 19 августа, что такое явление связано с теплой погодой:
«За счет очень теплой погоды и биологических процессов сейчас в Азовском море очень некомфортно — медуз очень много».
Смотрите фото и видео:
Эксперт добавил, что обычно большое количество животных наблюдается в конце августа, однако из-за погоды процесс выброса медуз на берег начался раньше. По его словам, в ближайшее время погодные условия будут способствовать распространению медуз, пишет ТАСС.
Напомним, 20 августа МЧС объявило в Краснодарском крае экстренное предупреждение из-за повышения температуры воздуха до 39 °С. Однако к выходным в регионе немного похолодает и пойдут дожди.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в начале августа на Азовском море к берегу прибило множество огромных медуз — корнеротов.
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Медузий суп!!! ������ К берегам Азовского моря выбросило мириады корнеротов, которым нет числа. Где-то они образовались в кисельные острова, где-то люди уже начали выгребать их лопатами на берег... Такой себе отдых, конечно! Ехали на курорт, попали в медузопокалипсис. #Медузопокалипсис #Медузы #АзовскоеМоре #Украина #Крым #Камышеватская #ГенеральскиеПляжи #Ейск #Приморско-Ахтарск #Должанская #Ачуево #Бердянск #Приморск #Керчь #Темрюк
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