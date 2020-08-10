К берегу Азовского моря прибило огромных медуз. Фото и видео из соцсетей

Туристы и жители станицы Должанской в Ейском районе в августе опубликовали фото и видео с огромными медузами, которых прибило к берегу Азовского моря

Ранее Юга.ру рассказывали и показывали, как к берегу Анапы в январе прибило множество погибших медуз, а в середине декабря 2019 года медузы заполонили крымское побережье Черного моря.

10 августа телеканал «360» сообщил, что в Азовском море возле станицы Должанской произошло нашествие огромных медуз, некоторые из которых достигали в диаметре 40 см. Журналисты пришли к выводу, что, судя по фотографиям, к берегу моря прибило медуз вида корнерот. Это крупные медузы с синевато-розоватым куполом и плотными щупальцами. Корнероты считается относительно немногочисленным видом в Черном и Азовском морях.