На Кубани в конце рабочей недели жара в 37 °С сменится дождями

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 20 по 22 августа

По данным гиброметцентра Кубани, 20 августа в Краснодаре будет солнечно, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит 33-35 °С. В целом по краю днем возможны кратковременные дожди с ветром до 14 м/с. Днем воздух прогреется до 30-35 °С, местами до 37 °С. На Черноморском побережье без осадков и до 33 °С.

В пятницу и субботу в регионе местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных местах сильный дождь и гроза, а порывы ветра усилятся до 18 м/с. Ночью 21 августа столбики термометров покажут 17-22 °С, на Азовском побережье — до 25 °С, днем будет 22-27 °С. В субботу ночью похолодает до 15-20 °С, днем ожидается около 27 °С, местами до 31 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодре в пятницу и субботу будет дождливо. Ночные температуры — 18-21 °С, днемные — 27-30 °С. Ветер 3-5 м/с.

На Черноморском побережье 21 и 22 августа прогнозируют дожди и грозы с ветром до 17 м/с. Днем воздух прогреется до 27-32 °С, ночью — 18-25 °С.

Температура воды в Черном и Азовском морях: Новороссийск — 23 °C, Приморско-Ахтарск, Темрюк и Анапа, — 24 °C, Ейск и Геленджик — 25 °C, Туапсе и Сочи — 26 °C.