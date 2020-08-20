На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильной жаре

Краснодарский край

Распечатать

МЧС Краснодарского края 20 августа предупредило о повышении температуры воздуха до 39 °С

По данным Северо-кавказского управления гидрометцентра, 20 августа с 13:30 до 16:00 в Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье) ожидается сильная жара — температура воздуха достигнет 39 °С. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением пожаров.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали не пользоваться огнем вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Если вы заметили начинающийся пожар, сообщите об этом по телефону 101 либо в лесничество. Кроме того, необходимо избегать воздействия высоких температур и носить подходящую одежду.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268-64-40.

Напомним, 20 августа синоптики пообещали, что на Кубани в конце рабочей недели жара в 37 °С сменится небольшими дождями.

Краснодар МЧС Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильной жаре
На Кубани полицейский угнал машину бизнесмена, в которой было более 1 млн рублей
На Кубани умерли 3 пациента с коронавирусом и 84 заразились
Оппозиционер Навальный находится в коме. Предположительно, его отравили
На Кубани в конце рабочей недели жара в 37 °С сменится дождями
Из Сочи двух леопардов увезли на вертолете, чтобы выпустить в горах

Лента новостей

Статьи

Каждый шаг имеет значение

«Пятёрочка» проводит благотворительный онлайн-марафон «Турбостарты»

Статьи Партнерский

Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Интервью с Виталием Вороновым

Статьи Партнерский

Фриланс в законе

Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Реклама на портале