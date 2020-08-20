На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильной жаре

По данным Северо-кавказского управления гидрометцентра, 20 августа с 13:30 до 16:00 в Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье) ожидается сильная жара — температура воздуха достигнет 39 °С. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением пожаров.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали не пользоваться огнем вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Если вы заметили начинающийся пожар, сообщите об этом по телефону 101 либо в лесничество. Кроме того, необходимо избегать воздействия высоких температур и носить подходящую одежду.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268-64-40.