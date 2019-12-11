Медузы заполонили крымское побережье Черного моря. Фото и видео

«У нас в Черном море есть два вида медуз. Те, которые скопились в Балаклаве, — аурелии, или ушастые медузы. Они питаются планктоном, поэтому у них совсем нет стрекательных [ядовитых — Юга.ру] желез, они не опасны. Такое скопление — необычное явление для зимы, чаще всего своего пика биомасса медуз у берегов Крыма достигает с марта по июль. Сейчас в Балаклаве находится поколение медуз, сохранившееся с осени прошлого года, сейчас оно постепенно отмирает. А вообще это только кажется, что медуз очень много — в этом году их было довольно мало», — рассказал журналисту портала Юга.ру ведущий научный сотрудник института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Борис Анинский.

Он отметил, что медуз принесло к берегам Балаклавы юго-восточным ветром. Если бы ветер дул в противоположном направлении, медузы были бы в Симферополе.