В Анапе завели дело на мужчину, который держал краснокнижного леопарда в передвижном зоопарке

По версии следствия, 29-летний предприниматель незаконно приобрел, а затем перевозил и содержал персидского леопарда. Это животное занесено в Красную книгу России и охраняется международными договорами. Кроме того, мужчина демонстрировал зверя в передвижном зоопарке.

В это время в Сочи:

Нарушение выявила природоохранная прокуратура, а следственный комитет завел уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (Незаконное содержание особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенное с публичной демонстрацией). Дело расследуется, сообщили 20 августа в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, летом 2019 года власти Анапы начали проводить кампанию по изъятию животных у пляжных фотографов. 26 июня у них забрали львенка, через несколько дней полицейские изъяли еще одного котенка африканского льва. А в 2020 году у анапских фотографов нашли краснокнижных орлов и ястреба.