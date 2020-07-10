В Анапе полицейские изъяли краснокнижных орлов и ястреба у фотографов

Краснодарский край

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Анапские полицейские вместе с прокуратурой в июле изъяли у фотографов краснокнижных животных

Об изъятии птиц сообщил сегодня отдел МВД России по Анапе на своей странице в инстаграме. Двух краснокнижных орлов и ястреба изъяли у фотографов вместе с представителями Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры. Птиц передали ветеринарам.

Полицейские начали проверку.

Напомним, в конце июня 2019-го власти Анапы начали проводить кампанию по изъятию животных у пляжных фотографов. Например, 26 июня по инициативе прокуратуры у фотографов забрали краснокнижного котенка африканского льва и поместили его в зоопарк, а 1 июля полицейские изъяли еще одного львенка. 2 июля в Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота.

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Анапские полицейские совместно с представителями Азово-черноморской природоохранной прокуратуры выявили и пресекли деятельность лиц, предлагавших услуги фотографии с птицами, занесеными в Красную книгу. 2 орла и ястреб были изъяты и находятся под наблюдением ветеринаров. В настоящее время полицией проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

A post shared by Отдел МВД России по г. Анапе (@omvd_anapa) on

Анапа Животные Полиция Прокуратура Фотография

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