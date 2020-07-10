В Анапе полицейские изъяли краснокнижных орлов и ястреба у фотографов

Об изъятии птиц сообщил сегодня отдел МВД России по Анапе на своей странице в инстаграме. Двух краснокнижных орлов и ястреба изъяли у фотографов вместе с представителями Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры. Птиц передали ветеринарам.

Полицейские начали проверку.

Напомним, в конце июня 2019-го власти Анапы начали проводить кампанию по изъятию животных у пляжных фотографов. Например, 26 июня по инициативе прокуратуры у фотографов забрали краснокнижного котенка африканского льва и поместили его в зоопарк, а 1 июля полицейские изъяли еще одного львенка. 2 июля в Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота.