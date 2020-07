В Анапе полицейские изъяли краснокнижных орлов и ястреба у фотографов

View this post on Instagram

Анапские полицейские совместно с представителями Азово-черноморской природоохранной прокуратуры выявили и пресекли деятельность лиц, предлагавших услуги фотографии с птицами, занесеными в Красную книгу. 2 орла и ястреб были изъяты и находятся под наблюдением ветеринаров. В настоящее время полицией проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.