В Новороссийске начали подсчет питьевых родников

В августе активисты Новороссийска продолжают работу над созданием карты городских родников

Учет решил провести общественный клуб «Новороссийск-Солнечный» для того, чтобы в городе появились альтернативные источники воды. Сейчас члены объединения изучают город и ищут родники. Адреса пригородных ключей подсказывают местные жители, геодезисты и бурильщики, искать их помогают волонтеры. Активисты берут пробу воды и отдают на анализ в лабораториях. Секретарь клуба Евгений Кириллов 19 августа уточнил, что инициативная группа ищет возможность проводить исследования бесплатно либо в рамках благотворительности, поскольку тест стоит от 2 тыс. до 40 тыс. рублей.

По данным организации, для питья годна вода только из 30% всех изученных источников. Также есть родники с технической водой и ключи, в которые попадают отходы со стихийных свалок и трасс. Найденные источники планируется привести в порядок и очистить от мусора. «Сейчас мы ищем компании, которые смогут установить на источниках с водой колонки, чтобы можно было с их помощью накачать воды, напиться, умыться, вымыть руки», — сообщил Кириллов изданию «Новороссийский рабочий».