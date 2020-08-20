В Новороссийске начали подсчет питьевых родников

Краснодарский край

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В августе активисты Новороссийска продолжают работу над созданием карты городских родников

Учет решил провести общественный клуб «Новороссийск-Солнечный» для того, чтобы в городе появились альтернативные источники воды. Сейчас члены объединения изучают город и ищут родники. Адреса пригородных ключей подсказывают местные жители, геодезисты и бурильщики, искать их помогают волонтеры. Активисты берут пробу воды и отдают на анализ в лабораториях.

Секретарь клуба Евгений Кириллов 19 августа уточнил, что инициативная группа ищет возможность проводить исследования бесплатно либо в рамках благотворительности, поскольку тест стоит от 2 тыс. до 40 тыс. рублей.

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По данным организации, для питья годна вода только из 30% всех изученных источников. Также есть родники с технической водой и ключи, в которые попадают отходы со стихийных свалок и трасс. Найденные источники планируется привести в порядок и очистить от мусора.

«Сейчас мы ищем компании, которые смогут установить на источниках с водой колонки, чтобы можно было с их помощью накачать воды, напиться, умыться, вымыть руки», — сообщил Кириллов изданию «Новороссийский рабочий».

Как писали Юга.ру, в Новороссийске нередко наблюдаются проблемы с водоснабжением. Ранее из-за аварий на Троицком водопроводе в городе отключали воду на несколько дней. Например, в 2019 году из-за повреждения труб на ТГВ отключения произошли в августе и декабре, затем еще одна авария случилась в марте 2020 года. Износ старых сетей на водопроводе составлял 90%, в конце мая на объекте запустили новую ветку, чтобы снизить количество аварийных отключений воды.

В середине августа власти Кубани предупредили о новых ограничениях водоснабжения в Новороссийске из-за засухи.

Водоснабжение Новороссийск Экология

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