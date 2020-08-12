Власти Кубани предупредили о новых ограничениях водоснабжения в Геленджике, Анапе, Темрюке и Новороссийске

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края и МЧС 12 августа рассказали о критически низких отметках воды в Краснодарском водохранилище и неблагоприятных последствиях из-за этого

Критические отметки могут возникнуть в ближайшие дни из-за отсутствия дождей и жаркой погоды, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем инстаграме. Ограничения водоснабжения из-за минимального уровня воды возможны в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе.

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В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавили в этот же день, что в случае дефицита воды на Анапском и Темрюкском водозаборах организуют подачу воды из Варнавинского водохранилища в необходимых количествах. В ведомстве отметили, что в муниципалитетах привели в готовность технику, которая будет подвозить воду населению.

Напомним, сейчас вода в Геленджике уже подается в ограниченном объеме. 24 июля власти города сообщили, что на некоторых улицах ее будут подавать на 1,5 часа в сутки, а в ряде поселков — на 2,5 часа. В начале августа жители курорта записали видеобращение из-за отсутствия воды.

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В связи с жаркой погодой и отсутствием дождей на Кубани в ближайшие дни уровень воды Краснодарского водохранилища может опуститься до критической отметки. В Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе возможно ограничение водоснабжения. Поручил главам муниципальных образований держать ситуацию на контроле, в случае дефицита воды предусмотреть возможность обеспечения водой социальных объектов, жителей и туристов. А также привести в готовность резервную технику для организации подвоза воды и на случай возникновения пожара в безводных районах. При необходимости подключим дополнительные резервы из других муниципалитетов.

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Анапа Геленджик Краснодарское водохранилище Новороссийск Темрюкский район

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