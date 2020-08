Власти Кубани предупредили о новых ограничениях водоснабжения в Геленджике, Анапе, Темрюке и Новороссийске

View this post on Instagram

В связи с жаркой погодой и отсутствием дождей на Кубани в ближайшие дни уровень воды Краснодарского водохранилища может опуститься до критической отметки. В Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе возможно ограничение водоснабжения. Поручил главам муниципальных образований держать ситуацию на контроле, в случае дефицита воды предусмотреть возможность обеспечения водой социальных объектов, жителей и туристов. А также привести в готовность резервную технику для организации подвоза воды и на случай возникновения пожара в безводных районах. При необходимости подключим дополнительные резервы из других муниципалитетов.