Власти Кубани предупредили о новых ограничениях водоснабжения в Геленджике, Анапе, Темрюке и Новороссийске

Власти Краснодарского края и МЧС 12 августа рассказали о критически низких отметках воды в Краснодарском водохранилище и неблагоприятных последствиях из-за этого

Критические отметки могут возникнуть в ближайшие дни из-за отсутствия дождей и жаркой погоды, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем инстаграме . Ограничения водоснабжения из-за минимального уровня воды возможны в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавили в этот же день, что в случае дефицита воды на Анапском и Темрюкском водозаборах организуют подачу воды из Варнавинского водохранилища в необходимых количествах. В ведомстве отметили, что в муниципалитетах привели в готовность технику, которая будет подвозить воду населению.

Напомним, сейчас вода в Геленджике уже подается в ограниченном объеме. 24 июля власти города сообщили, что на некоторых улицах ее будут подавать на 1,5 часа в сутки, а в ряде поселков — на 2,5 часа. В начале августа жители курорта записали видеобращение из-за отсутствия воды.