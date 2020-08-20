В Крыму на заводе «Титан» снова произошел выброс химического вещества
В Армянске в Крыму 19 августа произошел выброс сернистого ангидрида на заводе «Титан»
Накануне жители города начали обращаться в администрацию с жалобами на неприятный запах в воздухе. Мэрия обратилась к ООО «Титановые Инвестиции» с просьбой рассказать об экологической ситуации на предприятии.
Там сообщили, что 19 августа после долгого простоя запустили сернокислотное производство. Утром, когда систему переводили в рабочий режим, произошел локальный выброс сернистого ангидрида. По данным администрации города, концентрация не влияет на здоровье человека.
«В момент перевода системы с режима разогрева технологическим воздухом в рабочий режим на сере в 7:20 в результате взаимодействия плавленой серы с атмосферным воздухом от основного источника сернокислотного производства трубы технологической произошел выброс сернистого ангидрида, который привел к локальному превышению ПДК загрязняющего вещества в воздух рабочей зоны на территории промышленной площадки предприятия (в пределах только предприятия)», — рассказали в пресс-службе мэрии Армянска.
Позже МЧС сделало замеры и не нашло превышений концентрации вредных веществ в воздухе. Специальная лаборатория в течение трех дней будет брать пробы четырежды в сутки, чтобы следить за ситуацией.
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Напомним, в ночь на 24 августа 2018 года в Армянске зафиксировали выброс в атмосферу неизвестного вещества, после которого на крышах домов и деревьях остался маслянистый желтоватый налет. В городе появился неприятный запах, люди стали жаловаться на першение в горле и раздражение слизистой оболочки носа. Власти республики назвали причиной выброса испарение содержимого кислотонакопителя компании «Титановые инвестиции».
Глава Крыма Сергей Аксенов в сентябре заявил, что жизни и здоровью граждан ничего не угрожает и оснований для введения режима ЧС в городе нет. Работу завода приостановили на две недели. Следком полуострова возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами.
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