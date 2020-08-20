В Крыму на заводе «Титан» снова произошел выброс химического вещества

В Армянске в Крыму 19 августа произошел выброс сернистого ангидрида на заводе «Титан»

Накануне жители города начали обращаться в администрацию с жалобами на неприятный запах в воздухе. Мэрия обратилась к ООО «Титановые Инвестиции» с просьбой рассказать об экологической ситуации на предприятии. Там сообщили, что 19 августа после долгого простоя запустили сернокислотное производство. Утром, когда систему переводили в рабочий режим, произошел локальный выброс сернистого ангидрида. По данным администрации города, концентрация не влияет на здоровье человека.

«В момент перевода системы с режима разогрева технологическим воздухом в рабочий режим на сере в 7:20 в результате взаимодействия плавленой серы с атмосферным воздухом от основного источника сернокислотного производства трубы технологической произошел выброс сернистого ангидрида, который привел к локальному превышению ПДК загрязняющего вещества в воздух рабочей зоны на территории промышленной площадки предприятия (в пределах только предприятия)», — рассказали в пресс-службе мэрии Армянска. Позже МЧС сделало замеры и не нашло превышений концентрации вредных веществ в воздухе. Специальная лаборатория в течение трех дней будет брать пробы четырежды в сутки, чтобы следить за ситуацией.