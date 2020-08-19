Еще два больных коронавирусом умерли в Сочи, один пациент скончался в Краснодаре
Число жертв коронавируса в Краснодарском крае к 19 августа достигло 148 человек
Всего в стране за период пандемии COVID-19 выявили у 937 тыс. 312 человек. Из них выздоровели 749 тыс. 423 пациента, умерли 15 тыс. 989 больных. В Краснодарском крае число заразившихся достигло 10 тыс. 161 человека. 8 тыс. 556 выздоровели, 148 больных скончались. О трех из них стало известно 19 августа.
5 августа плохо себя почувствовал 68-летний житель Сочи. У него появился кашель, повысилась температура. 9 августа его доставили в сочинскую инфекционную больницу № 2, а 10 августа подключили к ИВЛ.
На фоне коронавируса у больного развились двусторонняя тотальная пневмония и синдром полиорганной недостаточности. Мужчина также имел гипертонию, сообщили в краевом оперштабе.
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79-летней жительнице Сочи стало плохо 3 августа. 6 августа ее госпитализировали в инфекционную больницу № 2. У нее диагностировали COVID-19, двустороннюю пневмонию и синдром полиорганной недостаточности. 11 августа пациентку подключили к аппарату ИВЛ. По данным краевого минздрава, больная страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Еще один житель Краснодарского края ощутил недомогание в конце июля. 75-летнего краснодарца экстренно доставили 27 июля в краевую больницу № 2. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. У пациента были сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, причиной смерти стала двусторонняя пневмония.
Отметим, что 18 августа стало известно о смерти клирика Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерея Александра Пантелеева. 69-летний мужчина умер от коронавируса. Это четвертая смерть священнослужителя в крае с начала августа. 8 августа от осложнений, вызванных COVID-19, скончался 79-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Через четыре дня умер клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Александр Чесноков в возрасте 62 лет. 17 августа «в результате осложнений после тяжелой болезни» не стало личного секретаря и младшего брата Исидора протоиерея Владимира Кириченко, которому было 76 лет.
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