Еще два больных коронавирусом умерли в Сочи, один пациент скончался в Краснодаре

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае к 19 августа достигло 148 человек

Всего в стране за период пандемии COVID-19 выявили у 937 тыс. 312 человек. Из них выздоровели 749 тыс. 423 пациента, умерли 15 тыс. 989 больных. В Краснодарском крае число заразившихся достигло 10 тыс. 161 человека. 8 тыс. 556 выздоровели, 148 больных скончались. О трех из них стало известно 19 августа.

5 августа плохо себя почувствовал 68-летний житель Сочи . У него появился кашель, повысилась температура. 9 августа его доставили в сочинскую инфекционную больницу № 2, а 10 августа подключили к ИВЛ.

На фоне коронавируса у больного развились двусторонняя тотальная пневмония и синдром полиорганной недостаточности. Мужчина также имел гипертонию, сообщили в краевом оперштабе.