На Кубани с начала августа умер четвертый священнослужитель

Клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Александр Пантелеев 18 августа скончался от коронавируса

Напомним, 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 79-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Николай Кириченко). 12 августа в возрасте 62 лет умер клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Александр Чесноков.

А 17 августа «в результате осложнений после тяжелой болезни» скончался личный секретарь и младший брат владыки Исидора 76-летний протоиерей Владимир Кириченко.

При этом проректор по научной работе Екатеринодарской духовной семинарии Марина Шахбазян написала в своем аккаунте в Facebook, что сестра покойного митрополита также находится в тяжелом состоянии.

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18 августа в пресс-службе Кубанской митрополии сообщили, что от коронавируса скончался 69-летний клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии, настоятель Покровского храма станицы Холмской Абинского района протоиерей Александр Пантелеев.

Временно управляющий Екатеринодарской епархией митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл направил соболезнования родным и близким протоиерея.