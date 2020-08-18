На Кубани с начала августа умер четвертый священнослужитель
Клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Александр Пантелеев 18 августа скончался от коронавируса
Напомним, 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 79-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Николай Кириченко). 12 августа в возрасте 62 лет умер клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Александр Чесноков.
А 17 августа «в результате осложнений после тяжелой болезни» скончался личный секретарь и младший брат владыки Исидора 76-летний протоиерей Владимир Кириченко.
При этом проректор по научной работе Екатеринодарской духовной семинарии Марина Шахбазян написала в своем аккаунте в Facebook, что сестра покойного митрополита также находится в тяжелом состоянии.
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18 августа в пресс-службе Кубанской митрополии сообщили, что от коронавируса скончался 69-летний клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии, настоятель Покровского храма станицы Холмской Абинского района протоиерей Александр Пантелеев.
Временно управляющий Екатеринодарской епархией митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл направил соболезнования родным и близким протоиерея.
О протоиерее Александре Пантелееве
Александр Пантелеев родился 27 января 1952 года. Он был женат, а двое его сыновей стали священнослужителями. В 1995 году был рукоположен в сан иерея, в 2000 году окончил Армавирский православно-социальный институт. Скончался 18 августа 2020 года.
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