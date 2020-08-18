На Кубани с начала августа умер четвертый священнослужитель

Краснодарский край

Распечатать

Клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Александр Пантелеев 18 августа скончался от коронавируса

Напомним, 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 79-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Николай Кириченко). 12 августа в возрасте 62 лет умер клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Александр Чесноков.

А 17 августа «в результате осложнений после тяжелой болезни» скончался личный секретарь и младший брат владыки Исидора 76-летний протоиерей Владимир Кириченко.

При этом проректор по научной работе Екатеринодарской духовной семинарии Марина Шахбазян написала в своем аккаунте в Facebook, что сестра покойного митрополита также находится в тяжелом состоянии.

Читайте также:

18 августа в пресс-службе Кубанской митрополии сообщили, что от коронавируса скончался 69-летний клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии, настоятель Покровского храма станицы Холмской Абинского района протоиерей Александр Пантелеев.

Временно управляющий Екатеринодарской епархией митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл направил соболезнования родным и близким протоиерея.

О протоиерее Александре Пантелееве

Александр Пантелеев родился 27 января 1952 года. Он был женат, а двое его сыновей стали священнослужителями. В 1995 году был рукоположен в сан иерея, в 2000 году окончил Армавирский православно-социальный институт. Скончался 18 августа 2020 года.

Коронавирус митрополит исидор Православие Религия РПЦ смерть

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани с начала августа умер четвертый священнослужитель
В Сочи художница откликнулась на просьбу Водяновой и забрала слепого пса из приюта
На кубанских чиновников массово составили протоколы за нескошенную амброзию, на борьбу с ней в крае потратили 342 млн рублей
В Краснодаре задержали 22-летнего парня, которой напал на таксиста
Еще два пациента с коронавирусом умерли на Кубани
СК возбудил уголовное дело о жестоком обращении с младенцем после того, как в Сочи мужчина раскачивал девочку вверх ногами

Лента новостей

Статьи Партнерский

Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Интервью с Виталием Вороновым

Статьи Партнерский

Фриланс в законе

Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Статьи Партнерский

Отбойники, ревизорро для застройщиков и личный контакт с людьми

О чем говорили на партсъезде «Новых людей»

Реклама на портале