Вандерсон продлил контракт с «Краснодаром»

Краснодарский край

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ФК «Краснодар» 17 августа сообщил, что продлил контракт с полузащитником Масиэлом Вандерсоном

Напомним, 25-летний бразильский футболист Масиэл Вандерсон выступал в испанском «Хетафе» и бельгийских клубах «Беерсхот» и «Льерс», а летом 2017 года перешел в «Краснодар».

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В 2019 году Вандерсон вошел в топ-10 самых дорогих игроков «Краснодара». Немецкий портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость вингера в 9 млн евро. В 2020 году он подорожал на 2 млн евро.

Трудовое соглашение между «Краснодаром» и Вандерсоном завершалось в конце июня 2022 года. Но в пресс-службе «быков» 17 августа сообщили, что клуб продлил контракт с полузащитником до 30 июня 2024 года.

«За три года в "Краснодаре" бразильский вингер провел 103 матча, в которых забил 13 голов и отдал 14 результативных передач», — отметили в пресс-службе клуба.

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Как писали Юга.ру, в апреле этого года футболисты «Краснодара» Вандерсон и Кайо устроили вечеринку с выпивкой, кальяном и, возможно, шариками с веселящим газом. В клубе тогда прокомментировали, что спортсмены находятся в отпуске.

ФК «Краснодар» Футбол

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