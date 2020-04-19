Футболисты «Краснодара» устроили вечеринку с выпивкой, кальяном и, возможно, шариками с веселящим газом

Напомним, последний матч «Краснодар» провел 15 марта, а 1 апреля Российский футбольный союз приостановил все соревнования из-за пандемии коронавируса. С 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, запрещающий выходить на улицу без необходимости и без спецпропуска.

Журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале «Инсайды от Карпа» рассказал, что ранним утром 18 апреля латиноамериканский игрок черно-зеленых Вандерсон Масиэл провел в инстаграме прямой эфир, в котором появился еще один бразильский игрок «быков» — Кайо. Эфир завершился около 8:00, его запись исчезла из инстаграма хавбека, однако зрители успели сделать запись. На видео Вандерсон показал стол, на котором стояли бутылки с алкогольными напитками и кальян. Еще на одном кадре он держит во рту надутый шарик.

Чем был наполнен шарик — неизвестно. Например, там мог быть гелий, однако известно, что несколько лет назад в Англии среди футболистов стало популярно употребление веселящего газа (закиси азота). Эта смесь не считается наркотиком, после вдыхания в начальной фазе вызывает легкое опьянение и возбуждение, которое сопровождается смехом и беспорядочными телодвижениями, а впоследствие может вызвать потерю сознания.