Вандерсон предположил, что однажды может сыграть за сборную России

Краснодарский край, Вся Россия

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Бразильский игрок ФК «Краснодар» Масиэл Вандерсон рассказал о своих теплых чувствах к России

«К России у меня теплые чувства, потому что у меня в вашей сборной есть товарищи. Посмотрим, как все сложится, может, и я однажды надену футболку сборной России. Сейчас я уже немного говорю по-русски, но мне еще учиться и учиться», — рассказал футболист в эфире «Россия 24»

Вандерсон также отметил, что теплые чувства у него сохранились и к Бельгии, и к Бразилии, где он начинал профессиональную карьеру. 

«У меня нет предпочтений, за какую страну играть, я одинаково люблю обе», — сказал спортсмен. 

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Как сообщали Юга.ру, Масиэл Вандерсон перешел в «Краснодар» летом 2017 года. 

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