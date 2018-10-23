Вандерсон предположил, что однажды может сыграть за сборную России
Бразильский игрок ФК «Краснодар» Масиэл Вандерсон рассказал о своих теплых чувствах к России
«К России у меня теплые чувства, потому что у меня в вашей сборной есть товарищи. Посмотрим, как все сложится, может, и я однажды надену футболку сборной России. Сейчас я уже немного говорю по-русски, но мне еще учиться и учиться», — рассказал футболист в эфире «Россия 24».
Вандерсон также отметил, что теплые чувства у него сохранились и к Бельгии, и к Бразилии, где он начинал профессиональную карьеру.
«У меня нет предпочтений, за какую страну играть, я одинаково люблю обе», — сказал спортсмен.
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