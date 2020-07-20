Голкипер Крицюк досрочно ушел из «Краснодара»

Краснодарский край

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Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции 19 июля рассказал об уходе вратаря Станислава Крицюка

Напомним, накануне «Краснодар» уступил «Динамо», а на 17-й минуте матча поле покинул голкипер «быков» Матвей Сафонов. Его заменил 22-летний Денис Адамов, который ранее никогда не играл в РПЛ.

На послематчевой пресс-конференции тренера черно-зеленых Мурада Мусаева спросили, почему в заявке не было запасных голкиперов Андрея Синицына и Станислава Крицюка. Тренер ответил, что у них проблемы со здоровьем, а Крицюк досрочно покинул команду несколько недель назад.

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«У Крицюка тоже проблемы со здоровьем, он досрочно прекратил сотрудничество с клубом, попрощался с командой еще две или три недели назад. У Синицына также проблемы со здоровьем», — сказал Мусаев.

Он добавил, что действия Сафонова неоправданные, ведь лучше пропустить гол, чем остаться на поле вдесятером. Мусаев объяснил, что при вынужденной замене выбор стоял между нападающими: Уткиным, Фернандешем и Кабеллой. Так как последний только набирает форму после травмы, решено было заменить его.

Мусаев также рассказал, что у Вильены долгое время в мышце скапливается кровь, поэтому его не выпустили на поле. Кайо и Вандерсон не смогли сыграть из-за повышенной температуры. При этом тест на коронавирус у них отрицательный. 

Мурад Мусаев ФК «Краснодар» Футбол

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