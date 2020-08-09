Прощание с митрополитом Исидором состоится в Краснодаре 10 августа

Краснодарский край

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В Кубанской митрополии сообщили, когда и как пройдет прощание с митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором

Напомним, 8 августа глава Кубанской митрополии Исидор умер в возрасте 79 лет. В РПЦ сообщили, что причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

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Отпевание владыки состоится 10 августа в Екатерининском кафедральном соборе после Божественной литургии. Отпевание возглавит управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополит Воскресенский Дионисий, сообщили 8 августа в пресс-службе митрополии.

Телеканал «Кубань 24» в прямом эфире покажет обряд погребения митрополита Исидора, оно продлится с 10:00 до 16:00. Также трансляцию богослужения организуют во дворе Екатерининского собора.

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После погребения владыки поминальные службы будут проходить до 16 августа во дворе Свято-Екатерининского кафедрального собора при соблюдении социальной дистанции. Все желающие проститься с митрополитом смогут посетить эти службы.

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