Прощание с митрополитом Исидором состоится в Краснодаре 10 августа

В Кубанской митрополии сообщили, когда и как пройдет прощание с митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором

Напомним, 8 августа глава Кубанской митрополии Исидор умер в возрасте 79 лет. В РПЦ сообщили, что причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Отпевание владыки состоится 10 августа в Екатерининском кафедральном соборе после Божественной литургии. Отпевание возглавит управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополит Воскресенский Дионисий, сообщили 8 августа в пресс-службе митрополии.

Телеканал «Кубань 24» в прямом эфире покажет обряд погребения митрополита Исидора, оно продлится с 10:00 до 16:00. Также трансляцию богослужения организуют во дворе Екатерининского собора.