Глава ВОЗ: В ситуации с коронавирусом есть «зеленые ростки надежды»

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения 10 августа прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии коронавируса, а 23 марта — об ускорении распространения вируса и ухудшении ситуации.

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В конце июня в организации предупредили, что не исключают вторую волну COVID-19, а в следующем месяце в ВОЗ допустили возвращение коронавирусных ограничений в России. При этом представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович сказала, что вероятность возврата ограничений будет существовать до тех пор, пока не изобретут вакцину от COVID-19.

10 августа на сайте ВОЗ разместили обращение гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, сообщил RT.

«На этой неделе мы достигнем 20 млн зарегистрированных случаев COVID-19 и 750 тыс. смертей. За этой статистикой скрывается огромная боль и страдания. Я знаю, что многие из вас скорбят, и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и неважно, где находится страна, регион, город или поселок — никогда не поздно обратить вспять вспышку болезни», — заявил глава ВОЗ.

Он привел в пример Новую Зеландию, Руанду и острова Карибского бассейна и Тихого океана, которые смогли подавить вирус на раннем этапе. А также добавил, что на вакцину от коронавируса потребуется более 100 млрд долларов.

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Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации отечественного препарата против коронавируса. Это первая изобретенная в мире вакцина от COVID-19. Глава государства сообщил, что одна из его дочерей уже привилась этой вакциной.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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