Эксперт рассказал, когда будет разработана вакцина от коронавируса для детей

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии рассказал о вакцине для детей

Испытания над детской вакциной от коронавируса начнутся после того, как полностью и с положительным результатом закончатся испытания вакцины для взрослого населения. Это произойдет в течение примерно полугода после применения вакцины для взрослых, сообщает ТАСС.

«Можно получить разрешение на проведение клинических испытаний на детях после того, как все клинические испытания на взрослых будут закончены и дадут положительный эффект, это не моя точка зрения, я фактически своими словами пересказываю существующий закон. Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут проведены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей», — рассказал Александр Гинцбург, руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Как ранее сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае за прошедшие сутки зафиксировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в крае выявлено 7 190 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровело 6 129 человек. Умерло 96 человек.

Здравоохранение Коронавирус Медицина

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