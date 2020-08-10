В Краснодаре суд закрыл уголовное дело Алены Верди из-за ее смерти

Напомним, Алену Верди (настоящее имя — Антонина Горбунова) обвиняли в семи эпизодах по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью). Женщина устраивалась на работу в краснодарских клиниках, предъявляя фальшивые дипломы о высшем образовании, и проводила там хирургические операции. Так, в 2015 году круговая блефоропластика у одной из пациенток привела к асимметрии глазных щелей, рубцам и вывороту век. Еще одна женщина потеряла трудоспособность в результате неудачной абдоминопластики.

В конце мая 2020 года она нарушила домашний арест и отправилась на прием к косметологу. После этого ей стало плохо, а СМИ сообщили о том, что она впала в кому. В середине июня стало известно, что она скончалась в больнице, не приходя в сознание.