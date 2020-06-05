Краснодарский хирург Алена Верди впала в кому перед первым судебным заседанием по своему делу — СМИ

Журналисты 5 июня сообщили о том, что судебное заседание по делу краснодарского хирурга Алены Верди перенесли из-за того, что женщина впала в кому

Жена футболиста Павла Мамаева Алана 31 мая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотографию пластического хирурга Алены Верди. Женщина была запечатлена с новой прической в салоне красоты. Мамаева указала на то, что Верди должна находиться под домашним арестом, и опубликовала признательные показания хирурга.

В признательном показании Алена Верди [настоящее имя Антонина Горбунова, — прим.] рассказала, что в 2013-2014 годах у нее появилось желание стать пластическим хирургом, однако соответствующего образования у женщины не было. Около полугода Верди работала ассистенткой у пластического хирурга в одной из частных клиник Днепропетровска, также она обучалась у пластического хирурга в Одессе. Получив необходимую практику, женщина вернулась в Россию. Позже Верди работала в одной из московских клиник.

Женщина понимала, что для работы ей нужно медицинское образование, поэтому она обратилась за покупкой диплома в компанию, которая изготовляла поддельные дипломы о высшем образовании. Женщина получила диплом о высшем образовании по специальности «лекарь». За документ она заплатила порядка 100-150 тыс. рублей.

В 2015 году Верди переехала в Краснодар, где смогла трудоустроиться в частную клинику. Через год ей потребовался диплом об обучении в ординатуре или интернатуре по специальности пластическая хирургия, который она смогла приобрести через краснодарскую фирму. Всего у женщины было три поддельных диплома о высшем образовании.

С марта 2015 по октябрь 2017 года Верди провела несколько операций на Кубани по абдоминопластике (коррекция живота), блефо- и риносептопластике (коррекция век и носа), эндоскопической подтяжке и другим видам пластики. А в краснодской клинике ООО «МХЦ «Эстетик-Мед» с 23 декабря 2016 года по 3 октябрь 2017 Верди сделала шесть пластических операций, причинив пациенткам тяжкий вред здоровью.

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В апреле 2019 года хирурга задержали при попытке покинуть Краснодарский край. Верди обвинили в семи эпизодах по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителям, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью). В феврале 2020 года женщину выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Дело Верди передали на рассмотрениев Ленинский суд.

Первое судебное заседание должно было состояться 4 июня, однако его перенесли на 18 июня. Эту информацию подтвердили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

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Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на одну из жертв хирурга, Анастасию, причиной переноса заседания стало то, что Алена Верди впала в кому . По ее словам, Верди находится в больнице на ИВЛ.

Источник телеканала в экстренных органах подтвердил данные о состоянии Алены Верди. Другой источник уточнил, что вечером 29 мая женщина нарушила домашний арест и отправилась к косметологу. По его словам, утром 30 мая Верди нашли без сознания и доставили в больницу Краснодара.