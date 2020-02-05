Глава СК Бастрыкин поручил тщательно расследовать дело краснодарского хирурга Алены Верди

Напомним, 4 февраля стало известно о том, что Верди выпустили из СИЗО на основании заключения экспертиз. В них говорится о том, что здоровью потерпевших по уголовному делу был причинен нетяжкий вред. Также адвокат женщины Давид Иадзе сообщил, что дело против нее переквалифицировали с ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуги с причинением тяжкого вреда здоровью) на ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По его словам, уголовное дело в отношении Верди могут прекратить в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Глава СК Бастрыкин вечером 4 февраля поручил тщательно разобраться в деле после того, как сюжет о Верди показали по телевидению. В ведомстве уточнили, что пострадавшие опасаются того, что женщина, «изувечившая десятки пациентов, может избежать наказания».

Напомним, дело возбудили 1 апреля 2019 года. Через несколько дней после этого Верди попыталась покинуть Краснодарский край, однако ее задержали. Женщину арестовали на два месяца, после чего меру пресечения продлевали. Следствие установило, что Верди не получала медицинское образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии.

В производстве Следственного комитета находились не менее пяти заявлений, поступивших в отношении хирурга от пострадавших.