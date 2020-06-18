В Сочи медведи атаковали дачников

В июне в Сочинский национальный парк с коллективной жалобой на медведей обратились дачники Хостинского района

Члены садового товарищества «Урожай» Хостинского района пожаловались, что их участки несколько раз атаковал кавказский бурый медведь.

«Незваный гость не только создал опасность для людей, но и нанес материальный ущерб», — сообщили 18 июня в пресс-службе нацпарка.

Популяция медведей в последние годы существенно выросла и они чаще стали выходить к людям. Обычно кавказские бурые медведи не проявляют агрессии к человеку. К населенным пунктам они выходят из-за недостатка корма в местах обитания. Однако животные представляют для человека реальную опасность, а в поисках пищи они могут стать особенно агрессивными.