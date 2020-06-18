В Сочи медведи атаковали дачников
В июне в Сочинский национальный парк с коллективной жалобой на медведей обратились дачники Хостинского района
Члены садового товарищества «Урожай» Хостинского района пожаловались, что их участки несколько раз атаковал кавказский бурый медведь.
«Незваный гость не только создал опасность для людей, но и нанес материальный ущерб», — сообщили 18 июня в пресс-службе нацпарка.
Популяция медведей в последние годы существенно выросла и они чаще стали выходить к людям. Обычно кавказские бурые медведи не проявляют агрессии к человеку. К населенным пунктам они выходят из-за недостатка корма в местах обитания. Однако животные представляют для человека реальную опасность, а в поисках пищи они могут стать особенно агрессивными.
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Чтобы обезопасить себя, специалисты посоветовали дачникам вовремя убирать пищевые отходы, которые могут привлечь медведей, и не оставлять без присмотра скот.
Напомним, в августе 2018-го в Сочи медведь перелез через двухметровый забор частного дома и загрыз гуся. После этого жителям курорта рекомендовали принять меры защиты от зверей, например, установить электрозабор. В июне этого года в Красной Поляне засняли на видео, как медведь гулял по территории горного курорта.