В Сочи умер медведь, который вышел на пост к сотрудникам ДПС

В пресс-службе Сочинского нацпарка 3 августа рассказали подробности случившегося. В пятницу специалисты приехали на пост ДПС и при визуальном осмотре предположили, что животное больно бешенством, либо сильно поражено трихинеллами. Сотрудники нацпарка решили отпугнуть медведя, чтобы он не напал на людей.

Напомним, утром 31 июля в Сочи к посту ДПС «Магри» вышел из леса больной медведь, у которого заподозрили бешенство. Очевидцы сняли животное на камеру, а позже на место происшествия выехали сотрудники охраны и защиты леса Сочинского нацпарка.

Хищника оттеснили в близлежащую лесополосу, где в течение получаса он умер. При осмотре у животного не нашли огнестрельных и других ранений. Судя по стертым зубам и облезлой шкуре, медведь очень старый. В паху у него обнаружили большую опухоль.

По факту гибели животного завели карточку, оформили акт утилизации методом сжигания. У свидетелей взяли объяснительные, а голову хищника отправили в ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» для проведения исследования на бешенство.

«Нам искренне жаль медведя! В Сочинском национальном парке на данный момент обитает около 300 особей бурых медведей. Их численность с каждым годом увеличивается. И это говорит о том, что им комфортно живется на территории национального парка. Тем, кто пишет гневные комментарии, нужно понимать, что для людей, которые в тот момент находились на посту, была угроза для их жизни», — сообщили в пресс-службе.