Медведи стали чаще появляться в городской черте Сочи
В Сочи в июле участились случаи появления медведей не только в удаленных населенных пунктах, но даже и в городской черте
Специалисты Сочинского национального парка связали это с увеличением популяции животных в горах близ курорта.
«Медведи залезают в огороды, нападают на домашних животных, роются в мусорных баках. К счастью, в этом году нападений на человека не зафиксировано», — рассказали в пресс-службе нацпарка.
Специалисты обратили внимание, что кавказские бурые медведи относительно не крупные, но для человека представляют реальную опасность.
«Не следует пытаться кормить медведя при встрече с ним. Медведи — существа неблагодарные: съедят ваше подношение, а затем могут и напасть. Все свои продукты уносите всегда с собой», — предупредили в пресс-службе.
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Тем, кто столкнулся с медведем на охраняемой территории нацпарка, следует обратиться в администрацию учреждения по телефону 8 (862) 262-18-42. Если вы встретили медведя на территории города, можно сообщить об этом в Росгвардию, позвонив по номеру 8 (861) 275-70-80, или полицию — 102 или 112.
Напомним, в августе 2018 года жителям Сочи рекомендовали установить электрозабор для защиты от медведей и диких животных.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи медвежонок выскочил на дорогу и пытался обогнать автомобиль.
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