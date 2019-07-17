Медведи стали чаще появляться в городской черте Сочи

В Сочи в июле участились случаи появления медведей не только в удаленных населенных пунктах, но даже и в городской черте

Специалисты Сочинского национального парка связали это с увеличением популяции животных в горах близ курорта.

«Медведи залезают в огороды, нападают на домашних животных, роются в мусорных баках. К счастью, в этом году нападений на человека не зафиксировано», — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Специалисты обратили внимание, что кавказские бурые медведи относительно не крупные, но для человека представляют реальную опасность.

«Не следует пытаться кормить медведя при встрече с ним. Медведи — существа неблагодарные: съедят ваше подношение, а затем могут и напасть. Все свои продукты уносите всегда с собой», — предупредили в пресс-службе.