Бешеный медведь вышел к сотрудникам ДПС из леса в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи в конце июля к посту ДПС «Магри» вышел из леса больной медведь, у которого подозревают бешенство

Инцидент произошел в Лазаревском районе утром 31 июля, сообщили порталу Юга.ру в Сочинском национальном парке. Видео с медведем сняли очевидцы и выложили в сеть. Люди предположили, что зверь выглядел больным — он худой и облезший.

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На место происшествия выехали сотрудники охраны и защиты леса Сочинского нацпарка, чтобы совместно с сотрудниками ГАИ отпугнуть дикого зверя, уточнила представитель пресс-службы природоохранной организации.

«При предварительном осмотре, есть подозрение на бешенство. Вызвана ветеринарная служба», — отметил начальник отдела ФГБУ «Сочинский национальный парк» Реваз Пруидзе.

Этим летом это не первый случай, когда медведи в Сочи показывались людям. В июле жители курорта заметили в кустах у дороги медведя, после чего он встал в полный рост, развернулся и ушел в лес. А накануне семья медведей вышла к байкеру на лесной тропе.

Животные Заповедники Сочи

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